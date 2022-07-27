Москва, , 10:42 — REGNUM Пятилетний запрет Эстонии на выступления в стране российской группы «Руки вверх» говорит о том, что прибалтийская страна превратилась в репрессивное государство, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции «Спутник».

Мария Захарова Mid.ru

«Если страна гордится, рассказав о культурных связях тем, что кому то запрещает выступать в этой стране, значит, что-то с ней не так», — сказала официальный представитель МИД.

По её мнению, эстонские чиновники «забыли о том, что провозгласили демократию своей основной идеей», когда покидали СССР.

«И теперь они сами превратились в репрессивное государство, которое запрещает, вымарывает, блокирует, не пускает, отбирает и так далее», — считает Мария Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидаты на пост премьер-министра Великобритании в ходе предвыборных дебатов, говоря о России, высказывают полный бред, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

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