Симферополь, , 10:45 — REGNUM Арбитраж Крыма оставил без рассмотрения многомиллионный иск мэрии Симферополя к АО «Симферопольский моторный завод». Суд сделал вывод «об утрате истцом правового интереса к рассмотрению данного дела», так как администрация не обеспечила явку своего представителя на четыре судебных заседания. Спор касался взыскания 18 млн рублей, заявленных как неосновательное обогащение за пользование земельным участком. Вердикт суда может быть обжалован в порядке апелляционного производства в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд в течение месяца, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на базу суда.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Истец в лице мэрии Симферополя потребовал взыскать с завода 18 356 800,37 рубля, как неосновательное обогащение за пользование участком. Также истец просил обязать предприятие заключить договор аренды и установить границы участка.

На публичной кадастровой карте участок с этим кадастровым номером имеет площадь 40 тыс. кв. м, предназначен для производственной деятельности. Его кадастровая стоимость — 168 216 400 рублей.

В итоге истец не явился на четыре заседания и судья оставил иск без рассмотрения.

Напомним, дело слушалось с декабря 2021 года.