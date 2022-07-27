Кириши, Ленинградская область, , 11:19 — REGNUM Уроженцу Ленинградской области Александру Соколову, который погиб в ходе специальной военной операции, присвоили звание Героя России. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Киришского района.

Ефрейтор Александр Соколов Администрация Киришского района Ленобласти

Указ о награждении ефрейтора Соколова подписал президент РФ Владимир Путин. Церемония передачи награды прошла в штабе Западного военного округа Министерства обороны. Матери погибшего бойца передали медаль «Золотая Звезда».

Читайте также: В Ленобласти простятся с ефрейтором, погибшим в ходе спецоперации

Напомним, что Александр Соколов погиб, защищая Донбасс. В связи со смертью бойца свои соболезнования родным и близким тогда выразил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Читайте ранее в этом сюжете: Погибший в ходе СВО уроженец Тихвина посмертно награждён Орденом Мужества