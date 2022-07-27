Барнаул, , 10:41 — REGNUM Экспертный совет особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь» рассмотрел 26 июля проект компании «Соника», предусматривающий спокойный отдых с максимальным уровнем комфорта на лоне природы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности, такой формат отдыха, и заявка на вхождение в состав резидентов были поддержаны.

Турзона «Бирюзовая Катунь» Правительство Алтайского края

В частности, в рамках проекта «Высота» запланировано строительство премиум парк-отеля, включающего несколько отдельных коттеджей, которые будут оснащены «всеми благами цивилизации», с возможностью размещения до 32 гостей. Отель будет включать спа-зону, банный комплекс, центр проката и другие сервисные объекты, которые обеспечат полноценный досуг отдыхающим.

Учредитель компании Иван Дрыгант рассказал, что все объекты будут бережно вписаны в природный ландшафт, как это удалось уже воплотить в ходе реализации проекта «Август» также на территории особой экономической зоны.

По информации управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности, с учетом принятого решения Экспертного совета в настоящее время в состав резидентов ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь» входит 27 компаний с объемом инвестиций 18,5 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, оценка эффективности функционирования ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь» в Алтайском крае по итогам 2021 года оказалась самой высокой в стране, следует из отчета Министерства экономического развития Российской Федерации за 2021 год по результатам оценки функционирования особых экономических зон в регионах страны.

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