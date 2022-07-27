Донецк, 27 июля, 2022, 10:39 — ИА Регнум. В результате обстрела Никитовского района Горловки в ДНР со стороны боевиков ВСУ пострадал мирный житель, сообщил 27 июля мэр города Иван Приходько.

U.S. Army Europe ВСУ

«В результате обстрела со стороны укронацистов ранение в голову получил мирный житель Никитовского района Горловки по улице Тимуровцев, 4», — написал он в своем телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские боевики обстреляли 27 июля Никитовский район Горловки, выпустив четыре снаряда калибра 155 мм.

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