Ярославль, 27 июля, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Ярославский район опередил областной центр по сдаче жилья в первом полугодии 2022 года. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Ярославльстат.

Строительство жилья

Всего с начала 2022 года по июнь в регионе было построено жилых домов общей площадью в 501,1 тысячу квадратных метров, что на 22 процента больше, чем за аналогичный период 2021 года. При этом, больше всего жилья введено в эксплуатацию в Ярославском муниципальном районе — 176,5 тысяч квадратных метров. На втором месте Ярославль — 141,5 тысяча квадратных метров.

Ранее Ярославль практически всегда был на первом месте по строительству жилья. По сравнению с региональной столицей и её районом, в других муниципальных образованиях Ярославской области темпы ввода жилья гораздо меньше. Самым близким к результату Ярославля можно считать строительство жилья в Рыбинском районе — 34 тысячи квадратных метров жилья введено в эксплуатацию. Совсем рядом расположился Переславль-Залесский — 30,6 тысяч квадратных метров и Некрасовский муниципальный район — 23,8 тысячи квадратных метров.

Меньше всего построено жилья в Некоузском (0,6 тысяч квадратных метров), Первомайском (1,5 тысячи квадратных метров) и Пошехонском (1,6 тысяча квадратных метров) муниципальных районах.