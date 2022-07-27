Благовещенск, 27 июля, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Арт-объект в виде буквы «А» и трёхэтажный павильон будут возводить во Владивостоке к Восточному экономическому форуму-2022 для представления Амурской области. Особо акцентируют внимание на космодроме, промышленном туризме и товарах, сделанных в регионе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 июля в пресс-службе областного правительства.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Восточный экономический форум

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«Вне павильона у нас будет располагаться торгово-выставочная зона, где мы будем показывать и предлагать продукцию «Сделано в Амурской области». Сейчас мы формируем перечень товаров, который должен утвердить Роспотребнадзор. Будет представлена мерч-зона, брендированная одежда региона от местных производителей», — рассказала директор агентства по привлечению инвестиций в Приамурье Ольга Темченко.

На мероприятии в том числе представят будущий облик городов Тында, Благовещенск и Свободный. В павильоне разместят инвестпроекты, связанные с космодромом Восточный, энергетикой, газохимией, сельским хозяйством, животноводством и транспортной сферой.

«Мы постараемся донести гостям, то каким видят будущее не только для инвесторов, но и для жителей этих территорий. Постараемся убедить не только вести бизнес в нашем регионе, но и оставаться жить в нём», — подчеркнула Ольга Темченко.

Также посетители павильона смогут почувствовать себя космонавтами и узнать больше о туризме на космодром, гидроэлектростанции, прииск «Соловьевский» и другие промышленные объекты региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске на встрече предпринимателей республики и Минвостокразвития РФ обсудили вопросы преференциальных режимов, пути решения системных вопросов при реализации инвестиционных проектов резидентов территорий опережающего развития (ТОР) и государственной поддержки бизнеса в Якутии. Встреча состоялась в рамках подготовки к Восточному экономическому форуму-2022.