Донецк, 27 июля, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования снова подвергли обстрелам Кировский и Петровский районы Донецка. Об этом 27 июля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Уточняется, что обстрел Кировского района Донецка со стороны ВСУ был зафиксирован в 10:18 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено две ракеты из реактивных систем залпового огня.

Также указывается, что в 10:20 киевские боевики выпустили шесть снарядов калибра 155 мм по Петровскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские нацисты обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка, а также Ясиноватую и Яковлевку.