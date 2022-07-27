Москва, 27 июля, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с предложением установить в столице памятник погибшим детям Донбасса — Аллею Ангелов, передает корреспондент ИА REGNUM 27 июля.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

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«Мы направили письмо мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой о выделении места для создания Аллеи Ангелов, по аналогии с той, которая есть в Донецке, и об установке там монумента», — сообщил Миронов.

Например, памятник можно было бы установить в парке «Ростокинский акведук» у ВДНХ на северо-востоке Москвы, полагает он.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин объявил 27 июля Днем памяти жертв — детей войны в Донбассе.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что палата парламента в осеннюю сессию рассмотрит законопроект об установлении Дня памяти всех жертв войны в Донбассе.

По разным данным, в Донбассе погибли около 200 детей.