Людиново, Калужская область, 27 июля, 2022, 11:16 — ИА Регнум. В городе Людиново на автостоянке на улице III Интернационала был обнаружен грузовик, в кузове которого находилась домашняя птица. Кур пытались ввести в город в период карантина по высокопатогенного гриппу птиц, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в комитете ветеринарии при правительстве Калужской области.

Комитет ветеринарии при правительстве Калужской области В Калужской области грузовик с курами пытался въехать в зону карантина

Проверкой на месте выяснилось, что транспортировка и реализация домашней птицы проводилась без ветеринарных и сопроводительных документов. К тому же, собственник груза скрыл адрес места отправки. На владельца птиц был составлен протокол об административном правонарушении, а более 600 кур изъяты и уничтожены.

Как сообщало ИА REGNUM, вспышка высокопатогенного гриппа птиц была обнаружена в селе Букань Людиновского района. Местный житель обратился на ветстанцию из-за падежа домашней птицы. Исследование отобранных проб от трупов птиц, проведенное областной ветлабораторией, подтвердило наличие вируса. Всего в Калужской области зарегистрировано 12 очагов птичьего гриппа.