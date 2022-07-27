София, , 10:35 — REGNUM Национальная ассоциация производителей зерна Болгарии (НАЗП) объявила о намерении блокировать границу с Румынией для недопущения ввоза на болгарскую территорию зерна с Украины. Об этом 27 июля сообщает софийская газета «Факты».

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Согласно официальной информации, на этот шаг представители НАЗП пошли из-за увеличения неучтенного и беспошлинного импорта и транзита украинской сельхозпродукции.

«Произошел обвал цен на сырье, мы должны защитить собственный рынок», — заявил глава Ассоциации Костадин Костадинов.

Предполагается, что в течение ближайших двух недель тысячи болгарских фермеров перекроют болгарско-румынскую границу для грузовиков с украинской пшеницей, семенами подсолнечника и медом.

О реакции официальной Софии на данное решение не сообщается.