Москва, , 10:33 — REGNUM Бесконтрольная контрабанда оружия с Украины несёт угрозу России и Туркмении. Об этом заявил генпрокурор России Игорь Краснов на встрече с министром обороны, секретарем госсовета безопасности Туркмении Бегенчем Гундогдыевым.

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По мнению генпрокурора РФ, контрабанда оружия с Украины угрожает не только России, но и странам СНГ, которые связаны с событиями на Украине.

«Контрабанда оружия с Украины представляет серьезные угрозы для стран СНГ и требует совместных скоординированных действий», — считает Краснов.

Ранее на заседании координационного совета генеральных прокуроров СНГ в Минске в июне Краснов выразил обеспокоенность России бесконтрольным оборотом оружия на Украине, его контрабандой на чёрном рынке.

Как сообщало ИА REGNUM, граждане СНГ, участвовавшие в боевых действиях на стороне ВСУ, могут начать участвовать в конфликтах по всему миру, заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов.

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