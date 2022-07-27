Воронеж, , 10:32 — REGNUM Символ Z обнаружили жители Советского района Воронежа на своих автомобилях утром 27 июля. Фото появились в паблике «Мой и твой Воронеж» в «Вконтакте». В пресс-службе правительства Воронежской области оперативно прокомментировали инцидент, назвав случившееся провокацией.

Баллончик с краской

«Сегодня ночью на ул. Южно-Моравской в Воронеже неизвестные разрисовали несколько десятков автомобилей символикой специальной военной операции на Украине. Во-первых, и губернатор Александр Гусев, и правительство Воронежской области безоговорочно и всецело поддерживают решение президента и мнение большинства населения России о необходимости проведения СВО и ее цели, в том числе управленческими результативными действиями по СВО. Во-вторых, мы уважаем право частной собственности и считаем случившееся на ул. Южно-Моравской гнусной провокацией, направленной прежде всего на дискредитацию вооруженных сил РФ. Надеемся, виновные понесут заслуженное наказание», — говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале правительства региона.

На опубликованных в сети фотографиях видно, что крупный символ нанесён красной краской, неизвестные «помечали» машины, припаркованные во дворах.

«Камер нет? 100 машин незаметно — постараться надо!» — комментируют пользователи.

«Кому-то попал баллончик с краской и не смог остановится?» — иронизирует участница обсуждения.

Большинство пользователей сошлись во мнении, что это дело рук неизвестных провокаторов. Другие дают советы, как устранить последствия атаки на автомобили, кто-то из пользователей в красках описал, что сделал бы с «художниками», если бы поймал за руку.