Воронежские власти назвали провокацией символ Z на сотне автомобилей
Воронеж, 27 июля, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Символ Z обнаружили жители Советского района Воронежа на своих автомобилях утром 27 июля. Фото появились в паблике «Мой и твой Воронеж» в «Вконтакте». В пресс-службе правительства Воронежской области оперативно прокомментировали инцидент, назвав случившееся провокацией.
На опубликованных в сети фотографиях видно, что крупный символ нанесён красной краской, неизвестные «помечали» машины, припаркованные во дворах.
«Камер нет? 100 машин незаметно — постараться надо!» — комментируют пользователи.
«Кому-то попал баллончик с краской и не смог остановится?» — иронизирует участница обсуждения.
Большинство пользователей сошлись во мнении, что это дело рук неизвестных провокаторов. Другие дают советы, как устранить последствия атаки на автомобили, кто-то из пользователей в красках описал, что сделал бы с «художниками», если бы поймал за руку.