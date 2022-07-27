Ереван, , 10:32 — REGNUM Для спасения Армении и Нагорного Карабаха нужно сменить власть в этих республиках с помощью народного давления. Об этом агентству News. am заявил депутат парламента от оппозиционного блока «Армения», один из лидеров движения «Сопротивление» Ишхан Сагателян.

Политик заявил, что оппозиционные партии вернутся в парламент с требованием импичмента премьер-министру Армении Николу Пашиняну.

«Существует два способа отстранения: отставка и лишение должностей. Когда мы достигнем того уровня, когда будет широкое народное волнение, тогда и можно добиться отстранения власти обоими способами», — сказал Сагателян.

Он сообщил, что оппозиция готовится начать новый этап политической борьбы с сентября. Новые акции должны стать более организованными и масштабными.

Напомним, оппозиционные партии Армении проводили массовые протестные акции в Ереване почти каждый день с начала мая до середины июня. После этого Сагателян заявил, что «Сопротивление» сменит стратегию борьбы.