Рязань, 27 июля, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Подарки для маленьких жителей Новой Каховки Херсонской области привезли волонтёры из Рязанской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 июля в пресс-службе правительства региона.

Денис Абрамов ИА REGNUM Гуманитарная помощь

Сладкие угощения передали главному врачу Новокаховской городской больницы. Маленькие пациенты детского отделения получили гостинцы и пожелания скорейшего выздоровления. В дошкольные учреждения и школы Новой Каховки рязанские волонтёры привезли альбомы для рисования, книги-раскраски, ватман и другие канцелярские принадлежности.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае Рязанская область направила жителям Донбасса в качестве гуманитарной помощи 60 тонн древесины.