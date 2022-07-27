Донецк, 27 июля, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Украинские нацисты обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка, а также Ясиноватую и Яковлевку. Об этом 27 июля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Отмечается, что обстрел Яковлевки со стороны ВСУ был зафиксирован в 09:53 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункту было выпущено три снаряда калибра 152 мм.

Также указывается, что в 09:55 ВСУ выпустили шесть снарядов калибра 152 мм по Ясиноватой и в 09:59 — шесть снарядов калибра 152 мм по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что обстрел позиций киевских боевиков агитационными снарядами ведут войска Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР).