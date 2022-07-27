Берлин, 27 июля, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Поставки природного газа из России по трубопроводу «Северный поток» сократились до 20% от мощности. Об этом сообщает немецкий оператор Gascade.

Nord-stream.com Газопровод

По данным оператора, поставки по газопроводу в 9:00 по московскому времени упали примерно до 20% от общей мощности системы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Газпроме объявили, что с 27 июля прокачка газа сократится до 20% от проектной мощности — около 167 миллионов кубометров в сутки.