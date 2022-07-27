Чита, , 10:25 — REGNUM Забайкальский край топит паводковыми водами: результате выпадения обильных осадков с 25 по 27 июля на территории трех районов региона — Дульдургинского, Борзинского и Читинского — произошло подтопление жилых домов и приусадебных участков в трех населенных пунктах — селах Дульдурга, Усть-Озерном, Ильинке, сообщает пресс-служба забайкальского правительства.

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Для организации работ по ликвидации последствий паводка в пострадавшие поселения выехал заместитель губернатора Забайкальского края Александр Костенко. Каждые два часа он докладывает оперативную информацию главе региона Александру Осипову.

Самое масштабное подтопление зафиксировано в Борзинском районе, где в результате выпадения обильных осадков и низкой водопропускной способности дренажных систем канализации через региональную дорогу Борзя — Александровский-Завод, произошло подтопление 25 жилых домов и 25 приусадебных участков с населением 60 человек, из них 15 детей. В поселении Дульдурга подтоплен один жилой дом, в селе Ильинка Читинского района 15 жилых домов, 20 приусадебных участков.

Приведены в готовность три пункта временного размещения на базе средней образовательной школы, детского сада и здания администрации в селе Усть-Озерная. На данный момент в одном из ПВР размещены четыре человека, двое из них — дети, остальные от эвакуации отказались. В Читинском районе в готовности два пункта временно размещения на базе средних образовательных школ. В настоящее время в ПВР людей нет.

В Борзинском районе введен режим ЧС в границах пострадавшего от паводка поселения, в Читинском и Дульдургинском районах действует режим повышенной готовности.

Для ликвидации привлечено от РСЧС 56 человек, 26 единиц техники, четыре плавсредств, из них от МЧС — 33 человека, восемь единиц техники, четыре плавсредства.

Как сообщало ИА REGNUM, работы по обеспечению проезда по подтопленным участкам дорог начнутся только после спада воды.

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