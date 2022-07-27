Вашингтон, 27 июля 2022, 10:24 — REGNUM Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что намерен продолжать добиваться искоренения «глубокого подполья» в государственном аппарате США. Об этом Трамп заявил, выступая с речью перед сторонниками в Вашингтоне.
Напомним, ранее глубоким подпольем Трамп именовал тайное сопротивление ему в госаппарате и занимающих высокие посты американских бюрократов, способных в силу служебного положения саботировать те или иные решения президента.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп заявил, что США могут повторить судьбу Советского Союза.
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