Вашингтон, , 10:24 — REGNUM Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что намерен продолжать добиваться искоренения «глубокого подполья» в государственном аппарате США. Об этом Трамп заявил, выступая с речью перед сторонниками в Вашингтоне.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

«Чтобы осушить болото и искоренить глубокое подполье, нам необходимо значительно упростить возможность увольнения неуправляемых бюрократов, которые преднамеренно подрывают демократию или как минимум хотят сохранять свои должности, удерживаться на своих должностях», — цитирует его ТАСС.

Напомним, ранее глубоким подпольем Трамп именовал тайное сопротивление ему в госаппарате и занимающих высокие посты американских бюрократов, способных в силу служебного положения саботировать те или иные решения президента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп заявил, что США могут повторить судьбу Советского Союза.

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