Москва, 27 июля, 2022, 10:21 — ИА Регнум. ЕС не откажется от санкций в отношении России по ряду причин, отметил сенатор Андрей Климов.

Duma.gov.ru Андрей Климов

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«От такого очевидного и простого решения и.о. апостолов «цивилизованной и демократической Европы» удерживает как позиция «вашингтонского обкома», так и страх публично расписаться в собственной ответственности за уже содеянное», — рассуждает Климов в телеграм-канале.

Он обратил внимание на слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что следует одолеть Россию «на поле боя» рукам украинских невольников ЕС и ценой их жизней.

«Не Боррель ли был среди тех, кто надменно отвергал любые мирные инициативы Москвы задолго до 24 февраля 2022? Не он ли поощрял срыв Киевом мирного плана действий по Украине — Минских соглашений? Наконец, не с участием ли Борреля принимались те самые незаконные антироссийские рестрикции, которые он теперь предлагает «изменять» дабы обуздать их деструктивные последствия?» — задает вопросы сенатор.

По его убеждению, главный вопрос — когда и как европейские боррели ответят за свои разрушительные деяния.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель во время своего выступления в Международном университете Менендеса-и-Пелайо в испанском Сантандере заявил о том, что введенные против России санкции могут быть изменены в случае, если они косвенно оказывают влияние на мировые рынки продовольствия и удобрений.

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