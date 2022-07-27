п. Прогресс, , 10:20 — REGNUM Жители посёлка Прогресс жалуются на частые отключения электроэнергии. Прокуратура намерена проверить, законны ли эти ограничения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 июля в пресс-службе надзорного ведомства.

Без электричества Pxhere.com

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Проверка проводится в связи с частыми обращениями населения и публикациями с жалобами в соцсетях. Прокуратура намерена выяснить, соответствует ли закону количество и длительность отключений. Проверять будут работу подразделения АО «ДРСК».

«В соответствии с законодательством, допустимое число часов отключения электроэнергии в год для многоквартирных домов составляет 72 часа, но не более 24 часов подряд», — напомнили в надзорном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура выясняла причины и обстоятельства длительного отключения эклектро- и водоснабжения в селе Талан Селемджинского района Амурской области. Обесточены на двое суток были 732 жилых дома.