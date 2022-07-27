Уфа, , 10:24 — REGNUM Водителя микроавтобуса, обвиняемого в совершении дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли шесть человек в Башкирии, заключили под стражу. Об этом 27 июля сообщает объединённая пресс-служба судов Башкирии.

За решеткой diegoattorney

По версии следствия, утром 25 июля 2022 года фигурант уголовного дела, сидя на рулем микроавтобуса Ford Transit, следовавшего по маршруту «Языково — Уфа», на трассе М-5 около села Благоварского района столкнулся с автомобилем. В итоге шесть пассажиров получили не совместимые с жизнью травмы.

Отмечается, что Благоварский межрайонный суд Башкирии удовлетворил ходатайство следователя, избрав в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 26 сентября 2022 года.

«В судебном заседании обвиняемый не возражал против удовлетворения ходатайства следователя, пояснив, что сожалеет о случившемся», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что судебное заседание по рассмотрению дела об административном правонарушении в отношении обвиняемого назначено на 5 августа 2022 года в 11 часов.

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