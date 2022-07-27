Уфа, 27 июля, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Водителя микроавтобуса, обвиняемого в совершении дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли шесть человек в Башкирии, заключили под стражу. Об этом 27 июля сообщает объединённая пресс-служба судов Башкирии.

diegoattorney За решеткой

По версии следствия, утром 25 июля 2022 года фигурант уголовного дела, сидя на рулем микроавтобуса Ford Transit, следовавшего по маршруту «Языково — Уфа», на трассе М-5 около села Благоварского района столкнулся с автомобилем. В итоге шесть пассажиров получили не совместимые с жизнью травмы.

Отмечается, что Благоварский межрайонный суд Башкирии удовлетворил ходатайство следователя, избрав в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 26 сентября 2022 года.

«В судебном заседании обвиняемый не возражал против удовлетворения ходатайства следователя, пояснив, что сожалеет о случившемся», — сообщает пресс-служба.