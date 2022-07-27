Санкт-Петербург, 27 июля, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Капитальный ремонт эскалатора внесёт коррективы в режим работы вестибюля станции метро Санкт-Петербурга «Чёрная речка». Об этом 27 июля сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Петербургский метрополитен».

Дарья Драй ИА REGNUM Метро Петербурга

Так, на время проведения ремонта эскалатора, который начнётся 1 августа и завершится 27 сентября 2022 года, вход в вестибюль «Чёрной речки» с 18:00 до 19:00 будет ограничен.

В пресс-службе предприятия отмечают, что возможна корректировка указанного интервала времени ограничения на вход в вестибюль в зависимости от пассажиропотока.

Напомним, что ранее ремонт эскалатора на станции метро «Улица Дыбенко» также повлиял на режим работы вестибюля. Ограничения на вход продлятся до 16 сентября 2022 года.