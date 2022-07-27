Берлин, 27 июля, 2022, 10:19 — ИА Регнум. На данный момент пока не удалось полностью взять под контроль лесной пожар в национальном парке «Саксонская Швейцария» в федеральной земле Саксония, расположенной на востоке страны, в двух из пяти районов возгорания ситуация продолжает быть напряжённой. Об этом 27 июля рассказал журналистам представитель администрации региона Саксонская Швейцария — Восточные Рудные горы Томас Кунц, его слова приводит агентство DPA.

(сс) Land Between the Lakes KYTN Лесной пожар

«Район труднопроходимый, и добраться до него непросто», — сказал он.

В то же время, Кунц подчеркнул, что указанный лесной пожар не распространился за ночь на 27 июля дальше, чему помешали 148 сотрудников экстренных служб.

При этом представитель администрации региона уточнил, что работы по ликвидации пожара затрудняют непогода и остатки древесины, площадь возгорания на данный момент составляет около 250 га.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами за последние сутки ликвидировали на территории России 32 лесных пожара на общей площади 3194 га.