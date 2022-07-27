Вашингтон, 27 июля, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Спецпредставитель США по Афганистану на Ташкентской встрече заявил о готовности США обсудить вопрос освобождения афганских активов.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По сообщению регионального представительства информационного агентства «Тасним», в работе Ташкентской встречи по Афганистану принимают участие спецпредставитель США Томас Уэст и представитель США по вопросам женщин и правам человека в Афганистане Рино Амири.

«Вашингтон готов вести переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) об освобождении афганских активов», — заявил в ходе встречи Уэст.

Спецпредставитель США подчеркнул, что международные институты должны обеспечить прозрачность в этой сфере посредством диалога с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Госдепартамент США ранее заявил, что американская делегация сделает упор на поддержку афганского народа, а также призовёт «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выполнить свои обязательства перед международным сообществом.

Внешнеполитическое ведомство также заявило, что международное сообщество поддерживает стабильный и мирный Афганистан, в котором уважаются права человека и основные свободы всех афганцев, включая женщин, этнические и религиозные общины; а также предотвращается террористическая угроза из Афганистана.