София, 27 июля, 2022, 10:16 — ИА Регнум. С сегодняшнего дня граждане Болгарии смогут пересекать болгарско-турецкую границу по внутренним паспортам без предъявления соответствующего международного документа. Об этом 27 июля сообщает БНР.

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По предварительным данным, соответствующий договор был подписан главами дипломатических ведомств Болгарии и Турции в конце июня нынешнего года.

Согласно официальной информации, находиться в сопредельном государстве «на льготных условиях» болгары имеют право в период до 90 дней.

По словам болгарского президента Румена Радева, нововведение является «принципиально новым шагом во взаимоотношениях Софии и Анкары».