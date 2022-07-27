Москва, , 10:15 — REGNUM Молочный коктейль считается вкусным, но калорийным продуктом. Чтобы приготовить полезный диетический молочный коктейль, нужно придерживаться нескольких правил, сообщили 27 июля в пресс-службе Роспотребнадзора.

Молочные продукты Zoom.me

Прежде всего, для приготовления полезного молочного коктейля нужно использовать обезжиренные молочные продукты, не добавлять в напиток сахар, мороженое, сиропы, различные калорийные наполнители — шоколадную стружку, карамель и т.д.

Для приготовления низкокалорийных молочных коктейлей лучше всего добавить в напиток цитрусовые, ананасы, авокадо, ягоды (можно использовать замороженные), полезные крупы или мёд. Для получения пенки перед приготовлением стоит немного подморозить молоко.

Ранее ИА REGNUM сообщало, Росстандарт разработал ГОСТ, согласно которому в сырье и готовой молочной продукции полностью запрещены антибиотики.

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