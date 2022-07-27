Воронеж, 27 июля, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Двое жителей Семилукского района Воронежской области осуждены за организацию лаборатории по производству синтетических наркотиков, сообщили 27 июля в пресс-службе УФСБ по Воронежской области.

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Нарколабораторию правоохранители накрыли в октябре 2021 года — производство синтетических наркотиков прямо в своём доме организовали мужчина 1996 года рождения и женщина 1997 года рождения. При обыске у них было изъято около 30 килограмм готовых наркотиков и более 1,5 тонн химических реактивов.

«В отношении задержанных граждан РФ следственным отделом Управления возбуждено, расследовано и передано в суд уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК России («Незаконное производство наркотических средств организованной группой в особо крупном размере») и по ч. 2 ст. 228.3 УК России («Незаконное хранение и перевозка прекурсоров наркотических средств в особо крупном размере»)», — уточнила официальный представитель УФСБ России по Воронежской области Ксения Лютая.

Воронежский областной суд 25 июля признал обоих фигурантов виновными, мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на 15 лет и 3 месяца с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, женщине — на срок 12 лет и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в силу не вступил и может быть обжалован.