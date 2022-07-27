Петровск-Забайкальский, Забайкальский край, 27 июля, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Прокуратура Забайкалья 27 июля известила о вынесении приговора по нашумевшему уголовному делу о похищении сироты и вымогательстве у него денежных средств.

Meelimello Похищение

По данным следствия и суда, злоумышленники решили похитить денежные накопления выпускника Петровск-Забайкальского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Единство». В этих целях с ноября 2019 г. по март 2022 г. они лично, а также путем звонков по телефону и сообщений в социальных сетях угрожали вывезти сироту в лес и применить к нему насилие, требуя передать 200 тыс. рублей, а затем переводить им ежемесячно по 10 тыс. рублей со своей стипендии в период обучения в училище в с. Красный Чикой Забайкальского края.

В конце марта 2022 г. двое из них похитили потерпевшего и вывезли его в г. Петровск-Забайкальский, где незаконно лишили свободы и содержали в квартире своих знакомых. Во время сопровождения в кредитное учреждение для снятия денег сирота смог убежать от похитителей и обратиться в правоохранительные органы.

Суд назначил всем троим обвиняемым наказание в виде лишения свободы на срок от 6 лет 4 месяцев до 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительных колониях строгого и особого режимов.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело было направлено для рассмотрения по существу в Петровск-Забайкальский городской суд Забайкальского края.

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