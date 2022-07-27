Луганск, , 10:11 — REGNUM Обстрел позиций киевских боевиков агитационными снарядами ведут войска Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 27 июля сообщили журналистам в Минобороны России.

САУ 2С1 «Гвоздика» Vadim Indeikin

«Военнослужащие артиллерийского полка второго корпуса народной милиции Луганской Народной Республики проводят залистование позиций ВСУ», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что артиллеристы НМ ЛНР ведут стрельбу агитационными снарядами из 122-мм самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика», при этом в каждом из них содержатся призывы к прекращению сопротивления.

«В каждом снаряде содержаться до 400 листовок с призывами о бессмысленности и преступности выполнения приказов киевских властей, а также инструкция по действиям для тех, кто решил добровольно прекратить сопротивление и сложить оружие», — отмечается в сообщении.

Кроме того, к нему прикреплена видеозапись, как артиллеристы закладывают листовки с порядком действий по сдаче для украинских воинских формирований и указанием контактов для связи в пластиковые снаряды характерного красного цвета, а затем осуществляют ими обстрел позиций ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что двое граждан Молдавии пострадали при атаке ВСУ на таможенный пункт «Троебортное» в Севском районе Брянской области. Один из них скончался.