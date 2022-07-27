Москва, , 10:11 — REGNUM Объединенная Европа вряд ли переживет гибридную войну на два фронта, которую развязывают США, считает член Совфеда Андрей Климов.

Андрей Климов Council.gov.ru

Сенатор обратил внимание на то, что в США готовят проект закона о введении санкций «за страхование или регистрацию танкеров, которые осуществляют перевозку нефти или СПГ из России в Китай». В КНР заявили, что ответят на любую попытку ущемления их национальных интересов так, что Западу мало не покажется.

«Видимо, европейским прихвостням дяди Сэма вскоре предстоит тотальная гибридная война уже на два фронта, что «объединенная Европа» вообще вряд ли переживет и рискует вернуться на послевоенные социально-экономические руины 1940-х», — рассуждает Климов в телеграм-канале.

Выход он видит в следовании здравому смыслу.

«Но для подобного разворота политического курса 27 стран континентальной Европы, большинство нынешних капитанов ЕС, пригодно мало, а некоторые вообще пригодны разве только как объекты для карикатур», — констатировал сенатор.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сенаторы США во главе с Марко Рубио (республиканец от штата Флорида) призвали власти ввести санкции в отношении продажи российской нефти и других энергоносителей Китаю. Прекращение поставок российской нефти в Китай может привести к более жесткой конкуренции Пекина за нефть с Ближнего Востока и Африки, что потенциально приведет к повышению цен на сырье, пишет Bloomberg.

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