Элиста, 27 июля, 2022, 10:10 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки выявили 41 носителя коронавируса, выписаны с выздоровлением три ковид-пациента. Такие данные ИА REGNUM привели в республиканском минздраве 27 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В единственном действующем в Элисте ковидном стационаре лечение получают 48 пациентов. В тяжёлом состоянии остаётся один человек.

Всего в Калмыкии зарегистрирован 52 281 случай заражения коронавирусом, выздоровели 51 050 пациентов. Жертвами COVID-19 стали 843 человека.