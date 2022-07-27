Лангепас, Югра, , 10:10 — REGNUM В Лангепасе (Югра) пресечена незаконная слежка гражданина за бывшей женой, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Слежка

По данным следствия, в июле 2022 года 36-летний житель Нижневартовска, имея доступ в квартиру бывшей супруги, проживающей в Лангепасе, из ревности тайно установил в её жилище камеру видеонаблюдения с функцией передачи данных через интернет. Средство слежения женщина обнаружила случайно.

По факту в отношении её бывшего супруга возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 137 («Нарушение неприкосновенности частной жизни»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области полицейский установил незаконную слежку за гражданином по просьбе своего знакомого. Правоохранитель обвиняется по ч. 2 статьи 137 УК РФ.

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