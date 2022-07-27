Уфа, 27 июля, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Ключи и документы еще от двух квартир передали сиротам в Башкирии. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Департамент информационной политики Красноярска Вручение ключей

Сообщается, что Учалинский межрайонный прокурор Ильдар Гильманов принял участие в церемонии передачи ключей от двух квартир, лицам из числа детей-сирот.

Отмечается, что ранее сотрудники прокуратуры провели проверку, по результатам которой Учалинская межрайонная прокуратура через суд обязала муниципальное образование предоставить детям-сиротам благоустроенное жилье.

«Всего в текущем году после вмешательства прокуратуры обеспечены жильем 19 сирот. На указанные цели из бюджета выделено почти 43 млн рублей, из которых данный момент муниципалитетом освоено 95%, на приобретение 19 квартир», — сообщает пресс-служба.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии после вмешательства прокуратуры пятерым сиротам предоставили благоустроенное жилье.