Донецк, , 10:07 — REGNUM Вооружённые украинские формирования вновь обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка, а также город Горловка. Об этом 27 июля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел

Уточняется, что в 09:34 (совпадает с мск) киевские боевики выпустили по Кировскому району Донецка четыре ракеты из реактивных систем залпового огня.

Также отмечается, что в 09:40 ВСУ обстреляли Горловку, выпустив по ней три снаряда калибра 152 мм, а в 09:55 — Петровский район Донецка, по которому было выпущен четыре снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля певец Филипп Киркоров посетил военный госпиталь в Феодосии, где находятся участники специальной операции России по защите населения Донбасса.