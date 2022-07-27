Санкт-Петербург, 27 июля, 2022, 10:15 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге задержали председателя правления Мотоциклетного спорта России по делу о домогательстве к несовершеннолетнему. Об этом 27 июля ИА REGNUM сообщил источник в правоохранительных органах.

Sledcom.ru Уголовное дело

Как уточнил источник, мужчина домогался подростка, угрожая применить насилие.

«Возбуждено уголовное дело. Задержанный дал признательные показания», — отметил собеседник агентства.