Таганрог, Ростовская область, 27 июля 2022, 10:07 — REGNUM В ближайшее время в уголовном деле о краже оборудования из самолёта «Судного дня» в Ростовской области будет поставлена точка. Прокурор запросил для обвиняемого 4,5 года колонии.
Материалы уголовного дела рассматривает Таганрогский городской суд. Прокурор запросил суд назначить 4,5 года колонии местному жителю, а также возместить 2,7 млн рублей ущерба, пишет ТАСС со ссылкой на адвоката обвиняемого. Сторона защиты просит суд мужчину оправдать.
ИА REGNUM сообщало, что инцидент на территории аэропорта «Южный» в Таганроге случился в декабре 2020 года. Воздушное судно прибыло для замены масла в шасси и техобслуживания. Сумма похищенного оборудования из самолёта Ил-80 превысила 2,5 млн рублей.
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