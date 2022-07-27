* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 10:06 — REGNUM На ташкентской конференции министр иностранных дел правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане призвал США разморозить безо всяких условий активы Центрального банка Афганистана и отменить экономические санкции. Об этом сообщает агентство «Тасним».

Санкции Иван Шилов, ИА REGNUM

Амир Хан Моттаки, говоря о широко распространённой категории бедности в Афганистане, отметил: »Наша экономическая система находится под влияние санкций США, что является одной из основных причин бедности в нашей стране. Это не только препятствует инвестициям и иностранным финансовым влияниям, но и нарушали деятельность нашей банковской системы, что только вредит простым людям».

Моттаки подчеркнул, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) призывают США безоговорочно разблокировать все активы Центрального банка Афганистана и отменить введённые против Афганистана экономические санкции.

По его словам, снятие санкций и высвобождение активов Центрального банка является принципиальным шагом к нормализации отношений с правительством талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что положительно повлияет на отношение жителей Афганистана к Америке.

«После нескольких десятилетий нестабильности в Афганистане талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) полны решимости превратить Афганистан в оплот мира, стабильности и экономического сотрудничества», — подчеркнул Моттаки.

«Надёжная безопасность, сильная политическая воля и прозрачная административная структура правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будут способствовать достижению этих целей», — указал глава МИД.

Моттаки заявил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) являются сторонниками стабильности в Афганистана и мире, а стабильность в Афганистане является не только гарантией стабильности в регионе, но и залогом процветания и экономического развития региона.

Он назвал экономическую конвергенцию региона одной из главных целей правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во внешней политике и добавил, что Афганистан может стать экономическим перекрёстком Азии.

Моттаки также заявил, что Афганистан является самым коротким и дешёвым торговым путём между Центральной и Южной Азией.