София, , 10:06 — REGNUM Профсоюз работников дорожных служб Болгарии объявил о начале крупнейшей в истории страны общенациональной забастовки работников дорожных служб и системы общественного транспорта. Об этом 27 июля сообщает БНР.

Протест Nathan Keirn

Согласно официальной информации, масштабные акции проходят в Софии, Бургасе, Варне, Пловдиве и других крупных городах Болгарии. Кроме того, в некоторых болгарских регионах митингующие граждане перекрыли центральные автомагистрали, включая шоссе международного значения. Участники мероприятий требуют выплаты долгов по зарплате, повышения жалования и улучшения условий труда.

По свидетельствам очевидцев, в Софии демонстранты собрались на площади перед зданием Народного собрания (парламента) Болгарии. Демонстранты держат плакаты с надписями «Долой бедность!» и «Где наши деньги?».

Напомним, ранее болгарские власти обещали «реанимировать» дорожно-строительную и транспортную отрасли страны. Ни одно из соответствующих обещаний кабинета министров Кирила Петкова выполнено не было.