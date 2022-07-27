Тегеран, 27 июля, 2022, 10:03 — ИА Регнум. В Иране будет запущена российская платежная система «Мир», заявил замглавы иранского МИД по вопросам экономической дипломатии Мехди Сафари.

Mironline.ru Платежные карты «Мир»

«Я думаю, что эта платежная система («Мир») скоро будет активирована в Иране. Однако на данный момент я не знаю можно ли пользоваться ей в Иране, или нет, но соглашение на этот счет есть», — сказал он РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в банкоматах Республики Куба начали принимать банковские карты платежной системы «Мир». Теперь по карте «Мир» можно снять наличные песо.

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