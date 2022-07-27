Москва, 27 июля, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Законопроект, расширяющий перечень категорий граждан, у которых будет запрещено списывать за долги с средства в размере прожиточного минимума, разработали депутаты Госдумы от «Единой России».

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Предлагается установить запрет на списание суммы в размере прожиточного минимума через работодателей и ПФР в том случае, если долг не превышает 100 тыс. рублей.

Сейчас взыскатель в случае, если сумма долга меньше 100 тыс. рублей, может в упрощенном порядке получить судебный приказ и самостоятельно направить его работодателю должника.

В случае принятия закона работодатель или вуз (если должник — студент и получает стипендию) при получении судебного приказа будет обязан «обеспечить сохранение за гражданином-должником ежемесячно денежных средств в размере прожиточного минимума», отмечают «Известия».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в настоящее время от автоматических списаний за долги защищены средства из разных социальных пособий.

Кроме того, вступил в силу закон о гарантированном доходе должника. Должники вправе обратиться в Федеральную службу судебных приставов и указать счёт, с которого нельзя будет списывать также региональный прожиточный минимум, если он больше общефедерального. Ограничение не касается исполнительных листов на взыскание алиментов, возмещение вреда здоровью, вреда в связи со смертью кормильца, а также возмещение ущерба от преступления.

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