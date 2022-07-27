Анкара, , 10:02 — REGNUM С Украины и из России до конца 2022 года могут вывезти до 50 млн тонн зерна по коридору в Чёрном море, заявил представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Ибрагим Калын (сс) Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaskanlıgı

«До конца текущего года при координации зернового центра в Стамбуле, который будет находиться под наблюдением ООН, из России и Украины на мировые рынки может быть перевезено от 40 до 50 млн тонн зерна», — цитирует представителя турецкого лидера агентство Bloomberg.

Калын уточнил, что на украинских складах хранятся 20-25 млн тонн, на российских — 25-30 млн тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, первое судно с украинским зерном скоро покинет воды Украины, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в интервью агентству Al Jazeera.