Вашингтон, , 10:02 — REGNUM Международный валютный фонд повысил прогнозы экономического роста для Латинской Америки и стран Карибского бассейна в 2022 году до 3%. Об этом пишет агентство EFE.

МВФ Rusnow.ru

При этом МВФ понизил прогнозы по названным регионам до 2% в 2023 году, и подчеркнул, что, несмотря на высокую инфляцию, это одни из немногих территорий, которые сопротивляются последствиям ситуации вокруг Украины.

В отчёте о перспективах мировой экономики МВФ пересмотрела прогнозы, сделанные в апреле 2021 года, и отметила, что Латинская Америка — один из немногих регионов, прогноз которого в этом году улучшился благодаря «уверенному восстановлению» основных экономик стран региона.