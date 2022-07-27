Ярославль, 27 июля, 2022, 10:19 — ИА Регнум. В Ярославле официально заниматься кикшерингом сможет только фирма из Москвы. Об этом сообщает ЯрНьюс.

Ярославское отделение ОНФ Парковка самокатов в Ярославле

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало о том, что городские власти разработали 57 официальных точек для стоянки электросамокатов, которые должны были быть разыграны на аукционе 28 июля.

Заявку на участие подали всего 2 компании из 5, которые занимаются кикшерингом в столице Золотого кольца. Это ООО «ЮрентБайк. ру» из Москвы и ярославский индивидуальный предприниматель Вадим Вальяников. Заявку ярославца не приняли, поскольку он не предоставил документы, подтверждающие внесение задатка, средства не поступили на счёт организатора аукциона. Таким образом конкурс был признан несостоявшимся, а все 57 точек для парковки отдали «ЮрентБайк».

«ООО «ЮрентБайк. ру» имеет право на заключение договоров на право размещения средств индивидуальной мобильности для организации отдыха и развлечений населения, предоставляемых в прокат (аренду) дистанционно, через мобильное приложение, на территории города Ярославля», — сообщается в протоколе.

Однако это вовсе не значит, что остальные 4 компании уйдут из города. Несмотря на то, что ранее мэрия объявила все стоянки электросамокатов в городе незаконными, фирмы продолжают регулярно выставлять новую технику на прежние неофициальные точки. Для возврата изъятых самокатов они подают на городские власти в суд.