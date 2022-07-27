Крым, 27 июля, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Певец Филипп Киркоров 26 июля посетил военный госпиталь в Феодосии, где находятся участники специальной операции России по защите населения Донбасса.

Дарья Драй ИА REGNUM Филипп Киркоров на ПМЭФ 2022

Артист назвал подвиг российских военных бесценным и подарил военнослужащим книги с автографами, диски и билеты на концерт.

«В день моего концерта я узнал, что здесь на территории проходят реабилитацию наши доблестные воины, подвиг которых бесценен на сегодняшний день, — сказал Киркоров. — Я сказал себе, что обязательно должен заглянуть в глаза этим ребятам, которые прошли через самое страшное. Я хотел их поддержать».

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля концерт в военном госпитале для российских военнослужащих, получивших ранения в ходе спецоперации по защите Донбасса, дал народный артист России Олег Газманов. Артист отметил, что выступать перед ранеными воинами для каждого, кто «хоть что-то понимает в жизни», — это не обязанность, а честь.

В середине июля перед участниками спецоперации, находящимися в военном госпитале Екатеринбурга, выступили звёзды КВН.

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