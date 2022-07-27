Тбилиси, , 09:57 — REGNUM «Калькулятор украденных зарплат», запущенный на сайте коалиции независимых профсоюзов «Платформа справедливого труда Грузии», показал «вирусные масштабы» того, сколько недоплачивают работодатели сотрудникам. Об этом говорится на сайте организации.

Зарплата Peggy Marco

Программа расчёта зарплат была запущена в декабре 2021 года. Она относит к «украденной» зарплате невыплату сверхурочных, снижение зарплаты ниже установленного законом минимума, лишение отпуска и т.п.

«88% опрошенных рабочих не приносят домой свою зарплату в полном размере из-за кражи заработной платы», — говорится на сайте организации.

Сообщается, что данные о зарплате ввели 3 167 человек. Онлайн-калькулятор насчитал в общей сложности 25,5 млн лари (около 540 млн рублей) недоплаченных средств. В среднем на каждого обратившегося получается по 8 тыс. лари (около 170 тыс. рублей).