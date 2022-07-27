Чебоксары, , 09:53 — REGNUM В Чувашии трое строителей трассы М-12 отравились неизвестным веществом, их госпитализировали в больницу тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии. Об этом сообщает 27 июля региональное министерство здравоохранения.

Скорая помощь Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным ведомства, 25 июля в бытовке на стройке федеральной скоростной трассы М-12 трёх мужчин без сознания нашли их коллеги.

«По всем признакам было видно, что мужчины отравились неизвестным веществом. Все трое были в крайне тяжёлом состоянии, кровяное давление у всех троих было намного ниже нормы и все находились в коме», — говорится в сообщении.

Реанимационные мероприятия проводила шумерлинская бригада скорой помощи в составе фельдшера Александры Сысовой и медсестры Анастасии Кондратьевой, которым удалось привести в сознание двух пострадавших. Их госпитализировали в стабильно тяжёлом состоянии в Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр. Отмечается, что третий пострадавший находится в коме.

Напомним, федеральная скоростная трасса М-12 пройдёт от Москвы до Казани и свяжет пять регионов страны, в том числе протяжённость участка на территории Чувашии составляет 94 км.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года в Чебоксарах возбуждено дело об административном правонарушении в связи с отравлением газом женщины с детьми.

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