Брянск, , 09:57 — REGNUM Двое граждан Молдавии пострадали при атаке на таможенный пункт «Троебортное» в Севском районе Брянской области. Один из них скончался, подтвердили в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции Молдавии.

Молдавия Иван Шилов © ИА REGNUM

Официальное сообщение молдавские власти опубликовали вечером 26 июля. Второй пострадавший госпитализирован в реанимационное отделение районной больницы. Личности обоих мужчин установлены.

Как сообщало ИА REGNUM, после атаки украинского дрона на пропускной пункт СКР возбудил уголовное дело.

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